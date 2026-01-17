बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई मां, पूजा कराने के नाम बेहोश कर किया रेप

पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसका अपहरण कर लिया और उसे असम के घने जंगलों में ले गया। वहां करीब 10 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान आरोपी ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। डर और दहशत के साए में महिला किसी तरह वहां से बच निकलने का मौका तलाशती रही।