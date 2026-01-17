बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई मां, पूजा कराने के नाम बेहोश कर किया रेप

हरियाणा के पानीपत से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने बेटे की लंबे समय से चल रही बीमारी के इलाज के लिए एक कथित तांत्रिक के पास गई थी। लेकिन तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता के अनुसार, तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि विशेष पूजा-पाठ से उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसी बहाने वह महिला को यमुना नदी के किनारे पूजा कराने के नाम पर ले गया। वहां जल आचमन और पूजा के दौरान उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब महिला को होश आया तो उसे अपने साथ हुई दरिंदगी का एहसास हुआ।
पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसका अपहरण कर लिया और उसे असम के घने जंगलों में ले गया। वहां करीब 10 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान आरोपी ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। डर और दहशत के साए में महिला किसी तरह वहां से बच निकलने का मौका तलाशती रही।
महिला के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पानीपत पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रैक की। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस टीम ने महिला को सुरक्षित बरामद कर असम से पानीपत वापस लाया।
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग