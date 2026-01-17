17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई मां, पूजा कराने के नाम बेहोश कर किया रेप

Haryana Rape Case: हरियाणा के पानीपत में इलाज का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

हिसार

image

Devika Chatraj

Jan 17, 2026

हरियाणा के पानीपत से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने बेटे की लंबे समय से चल रही बीमारी के इलाज के लिए एक कथित तांत्रिक के पास गई थी। लेकिन तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर महिला को अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया।

पूजा के बहाने नशीला पदार्थ पिलाया

पीड़िता के अनुसार, तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि विशेष पूजा-पाठ से उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसी बहाने वह महिला को यमुना नदी के किनारे पूजा कराने के नाम पर ले गया। वहां जल आचमन और पूजा के दौरान उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब महिला को होश आया तो उसे अपने साथ हुई दरिंदगी का एहसास हुआ।

बेहोशी की हालत में अपहरण

पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसका अपहरण कर लिया और उसे असम के घने जंगलों में ले गया। वहां करीब 10 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान आरोपी ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। डर और दहशत के साए में महिला किसी तरह वहां से बच निकलने का मौका तलाशती रही।

परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

महिला के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पानीपत पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रैक की। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस टीम ने महिला को सुरक्षित बरामद कर असम से पानीपत वापस लाया।

आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का केस दर्ज

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

17 Jan 2026 05:28 pm

Published on:

17 Jan 2026 05:10 pm

Hindi News / National News / बेटे के इलाज के लिए तांत्रिक के पास गई मां, पूजा कराने के नाम बेहोश कर किया रेप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.