हरियाणा भर्ती घोटाले और बढ़ता कर्ज: आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार पर उठाए सवाल

हरियाणा पिछले एक दशक से भर्ती घोटालों, बढ़ते कर्ज और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं को लेकर चर्चा में रहा है। 2014 के बाद से राज्य में बार बार परीक्षाएं रद्द हुईं, एफआईआर दर्ज हुईं और युवाओं का भरोसा टूटा। इसी पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ और यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है। उनका कहना है कि यह संकट केवल भर्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की पूरी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर डाल रहा है।