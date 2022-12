'देश छोड़ने से नहीं खत्म होगी नफरतें', अब्दुल बारी सिद्दीकी को फारूक अब्दुल्ला ने दी सलाह

RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के 'विदेश में ही बस जाओ' वाले बयान पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें सलाह दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "देश जरूर मुश्किल से गुजर रहा है नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं होंगी।"

'Hatred will not end by leaving the country', Farooq Abdullah advises Abdul Bari Siddiqui