‘जबरदस्ती का भाषण देने आ गए’, पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्षी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा

पीएम मोदी के संबोधन पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों द्वारा ली जाने वाली फीस को 100,000 डॉलर तक बढ़ाने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन जीएसटी की खबर बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते थे, लेकिन आज शाम 5 बजे, शायद इसलिए क्योंकि आज रात 8 बजे भारत बनाम पाकिस्तान मैच है। ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति काफी खराब है। अब लोगों के मन में एक उदासीनता है।