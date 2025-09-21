PM Modi Speech: कल से शुरू होने जा रहा बचत उत्सव, देश को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी

देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- जब भारत ने 2017 में जीएसटी सुधार की शुरुआत की, तो इसने एक पुराने इतिहास को बदलने और एक नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत की। दशकों से, हमारे देश के लोग और हमारे देश के व्यापारी विभिन्न करों के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर - ऐसे दर्जनों कर हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर में सामान भेजने के लिए, हमें अनगिनत पार करना पड़ता था।