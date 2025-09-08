जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी जारी

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हुई है। कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। जानकारी सामने आ रही है कि इस मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए हैं। वहीं, कल देर शाम एक पाकिस्तानी नागरिक को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गिरफ्तार किया गया।