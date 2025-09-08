इजरायल पर हूतियों का बड़ा हमला, फेल हो गया आयरन डोम सिस्टम, उठाना पड़ा बड़ा नुकसान

यमन (Yamen) के हूती विद्रोहियों (Houthis) ने इजरायल पर बड़ा हमला किया है। हूतियों ने मिसाइल व ड्रोन से इजयराल (Israel) के रामोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। जानकारी सामने आई है कि हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था।
इजरायली सेना ने कहा कि एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम सिस्टम को भेदने में सफल रहा और देश के दक्षिणी एयरपोर्ट पर गिरा। इस घटना से एयरपोर्ट की इमारत की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई।
इस हमले के बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन्स को रोक दिया गया। इजरायल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पास के रिसॉर्ट शहर ऐलात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। IDF ने कहा कि वह यमन से किए गए ड्रोन हमलों की जांच कर रहा है। इस कारण एयरपोर्ट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा।
इजरायली सेना ने दावा किया कि ड्रोन का पता वायु सेना प्रणालियों ने लगाया था। लेकिन, उस ड्रोन के खतरे को सही से नहीं आंका गया, जिस कारण जवाबी कार्रवाई करने वाले सिस्टम ने खुद को एक्टिवेट नहीं किया। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। एक बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार इजरायल को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। उनका दावा है कि इजरायल के गाजा पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की जा रही है।