Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इजरायल पर हूतियों का बड़ा हमला, फेल हो गया आयरन डोम सिस्टम, उठाना पड़ा बड़ा नुकसान

इजरायल पर हूती विद्रोहियों का हमला जारी है। एक बार फिर हूतियों ने इजरायल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस मौके पर इजरायली आयरन डोम सिस्टम ड्रोन को पकड़ने में असफल साबित हुई।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 08, 2025

Houthi rebels attack Israel
हूती विद्रोहियों का इजरायल पर हमला (फोटो-IANS)

यमन (Yamen) के हूती विद्रोहियों (Houthis) ने इजरायल पर बड़ा हमला किया है। हूतियों ने मिसाइल व ड्रोन से इजयराल (Israel) के रामोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। जानकारी सामने आई है कि हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजरायल के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था।

इजरायली सेना ने कहा कि एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम सिस्टम को भेदने में सफल रहा और देश के दक्षिणी एयरपोर्ट पर गिरा। इस घटना से एयरपोर्ट की इमारत की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई।

ये भी पढ़ें

कैमरून में आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत
विदेश
Boko Haram terrorists

एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन स्थगित

इस हमले के बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन्स को रोक दिया गया। इजरायल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पास के रिसॉर्ट शहर ऐलात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। IDF ने कहा कि वह यमन से किए गए ड्रोन हमलों की जांच कर रहा है। इस कारण एयरपोर्ट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा।

हूती सैन्य प्रवक्ता ने ली हमले की जिम्मेदारी

इजरायली सेना ने दावा किया कि ड्रोन का पता वायु सेना प्रणालियों ने लगाया था। लेकिन, उस ड्रोन के खतरे को सही से नहीं आंका गया, जिस कारण जवाबी कार्रवाई करने वाले सिस्टम ने खुद को एक्टिवेट नहीं किया। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। एक बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार इजरायल को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। उनका दावा है कि इजरायल के गाजा पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2025 09:56 am

Published on:

08 Sept 2025 09:55 am

Hindi News / World / इजरायल पर हूतियों का बड़ा हमला, फेल हो गया आयरन डोम सिस्टम, उठाना पड़ा बड़ा नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट