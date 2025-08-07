अगले 5 दिन उत्तराखंड-हिमाचल-यूपी और बिहार में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 7 से 12 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब में 7 और 12 अगस्त, हरियाणा में 11 और 12 अगस्त तथा पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 8, 11 और 12 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

इस क्षेत्र में अगले सात दिनों तक गरज-चमक और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में यह गतिविधि बनी रहने की संभावना है।