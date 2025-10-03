Heavy Rain Alert: राजस्थान व दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट, 5, 6, 7,8 अक्टूबर को भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

5 से 8 अक्टूबर तक व्यापक बारिश, तूफान और आकाशीय बिजली की स्थितियां बनेगी। ज्यादा खतरा 6 अक्टूबर को रहेगा। जयपुर आइएमडी के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी दिनों बारिश व ओलावृष्टि की संभावना के कारण किसानों को खेतों में कटी व पकी फसलों के बचाव के इंतजाम के लिए अलर्ट किया गया है।