Heavy Rain Alert: राजस्थान व दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट, 5, 6, 7,8 अक्टूबर को भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

Rain Alert in Delhi-Rajasthan: मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है।

less than 1 minute read

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 03, 2025

Haevy Rain Alert Monsoon Update

IMD ने कई राज्यों के लिए जारी किया हाई अलर्ट (Patrika Photo)

Heavy Rain Alert News: मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी बारिश व ओलावृष्टि की संभावना का विशेष अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिम भारत में 4 अक्टूबर से एक नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

5 से 8 अक्टूबर तक व्यापक बारिश, तूफान और आकाशीय बिजली की स्थितियां बनेगी। ज्यादा खतरा 6 अक्टूबर को रहेगा। जयपुर आइएमडी के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी दिनों बारिश व ओलावृष्टि की संभावना के कारण किसानों को खेतों में कटी व पकी फसलों के बचाव के इंतजाम के लिए अलर्ट किया गया है।

क्षेत्रवार पूर्वानुमान और चेतावनी

भारी बारिश : पश्चिमी राजस्थान (5-6 अक्टूबर), पूर्वी राजस्थान (6 अक्टूबर), जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब (5-7 अक्टूबर), उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से (2, 6-7 अक्टूबर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली (6-7 अक्टूबर)।

इन राज्यों में ओले बरसेंगे

ओलावृष्टि : जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब (5-6 अक्टूबर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली (6 अक्टूबर)।

इन राज्यों में चलेंगी तेज हवाएं

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3-4 अक्टूबर को 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, जम्मू-कश्मीर (4-8 अक्टूबर), हिमाचल प्रदेश (5-7 अक्टूबर), राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों (5-6 अक्टूबर) में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार।

Published on:

03 Oct 2025 06:59 am

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert: राजस्थान व दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट, 5, 6, 7,8 अक्टूबर को भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

