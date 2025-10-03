Heavy Rain Alert: राजस्थान व दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट, 5, 6, 7,8 अक्टूबर को भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

IMD ने कई राज्यों के लिए जारी किया हाई अलर्ट (Patrika Photo)
Heavy Rain Alert News: मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी बारिश व ओलावृष्टि की संभावना का विशेष अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिम भारत में 4 अक्टूबर से एक नया तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।
5 से 8 अक्टूबर तक व्यापक बारिश, तूफान और आकाशीय बिजली की स्थितियां बनेगी। ज्यादा खतरा 6 अक्टूबर को रहेगा। जयपुर आइएमडी के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी दिनों बारिश व ओलावृष्टि की संभावना के कारण किसानों को खेतों में कटी व पकी फसलों के बचाव के इंतजाम के लिए अलर्ट किया गया है।
भारी बारिश : पश्चिमी राजस्थान (5-6 अक्टूबर), पूर्वी राजस्थान (6 अक्टूबर), जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब (5-7 अक्टूबर), उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से (2, 6-7 अक्टूबर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली (6-7 अक्टूबर)।
ओलावृष्टि : जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब (5-6 अक्टूबर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली (6 अक्टूबर)।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3-4 अक्टूबर को 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, जम्मू-कश्मीर (4-8 अक्टूबर), हिमाचल प्रदेश (5-7 अक्टूबर), राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों (5-6 अक्टूबर) में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार।
