Weather Update: अगले चार दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर दक्षिण भारत में भारी बारिश के जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर बारिश हुई है।