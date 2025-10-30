Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Weather Update: अगले चार दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD Alert: आईएमडी के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 30, 2025

Heavy Rain

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Weather Update: देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर दक्षिण भारत में भारी बारिश के जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों तक कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर बारिश हुई है।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यनम में बारिश के साथ तेज हवाएं

तेलंगाना में गुरुवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) के साथ छिटपुट गरज के साथ छींटे पड़े है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिन यानी 30 अक्टूबर, 2 और 3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में और 2 और 3 नवंबर को रायलसीमा में बिजली गिरने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज सतही हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है।

बंगाल, सिक्किम, बिहार झारखंड में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 30 अक्टूबर-1 नवंबर के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 30 और 31 अक्टूबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में और 31 अक्टूबर को बिहार में छिटपुट बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है।

गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

यूपी, असम और मेघालय में हल्की बारिश

आईएमडी के अनुसार, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में और 31 अक्टूबर को नागालैंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3-5 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी की संभावना है।

ये भी पढ़ें

मौसम का बदला अंदाज़: 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल
राष्ट्रीय
Heavy rain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 07:01 pm

Hindi News / National News / Weather Update: अगले चार दिन इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव के पहले चरण की 91 सीटें ‘रेड अलर्ट’ घोषित, 75% विधानसभा क्षेत्रों में 3 से ज्यादा उम्मीदवार पर आपराधिक मामले

bihar elections
पटना

Indian Railways: गया जी-शकूर बस्ती छठ स्पेशल ने बनाया इतिहास, बनी DFC कॉरिडोर पर दौड़ने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन

indian railways
गया

बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

राष्ट्रीय

भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.