Himachal: बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लाइव आकर लगाए थे ये आरोप

BJP MLA हंस राज के खिलाफ केस दर्ज (Photo-X @HateDetectors)
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, शिकायतकर्ता ने बीजेपी नेता पर नाबालिग रहते हुए उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
बता दें कि बीजेपी विधायक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हंस राज पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं मामले में जानकारी देते हुए DSP हितेश लखनपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पाड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता हंस राज के साथियों उन्हें और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद शिमला ले गए और लड़की के पहले के बयान को बदलने की धमकी दी।
बता दें कि पिछले हफ्ते शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विधायक ओर उनके सहयोगियों पर यौन शोषण और धमकी के गंभीर आरोप लगाए है। महिला ने दावा किया था कि उसके पास पूरे सबूत है।
वीडियो में महिला ने विधायक पर उसके परिवार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था और जान का भी खतरा बताया। हालांकि बाद में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक हंस राज ने वीडियो जारी किया था। हंस राज ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार है और राजनीति से प्रेरित है।
बता दें कि पिछले साल अगस्त में, इसी महिला की शिकायत पर चंबा के महिला थाने में विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक अश्लील संदेश भेज रहे हैं, नग्न तस्वीरें मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हालांकि, कुछ दिनों बाद, महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आरोप वापस ले लिए थे और दावा किया था कि उसने मानसिक दबाव में ये आरोप लगाए थे।
