Himachal: बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लाइव आकर लगाए थे ये आरोप

बता दें कि पिछले साल अगस्त में, इसी महिला की शिकायत पर चंबा के महिला थाने में विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक अश्लील संदेश भेज रहे हैं, नग्न तस्वीरें मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हालांकि, कुछ दिनों बाद, महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आरोप वापस ले लिए थे और दावा किया था कि उसने मानसिक दबाव में ये आरोप लगाए थे।