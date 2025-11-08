Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Himachal: बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लाइव आकर लगाए थे ये आरोप

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक हंस राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिला ने BJP MLA के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

2 min read
Google source verification

शिमला

image

Ashib Khan

Nov 08, 2025

BJP MLA हंस राज के खिलाफ केस दर्ज

BJP MLA हंस राज के खिलाफ केस दर्ज (Photo-X @HateDetectors)

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, शिकायतकर्ता ने बीजेपी नेता पर नाबालिग रहते हुए उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 

बता दें कि बीजेपी विधायक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हंस राज पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सभी पहलुओं पर जांच जारी-डीएसपी

वहीं मामले में जानकारी देते हुए DSP हितेश लखनपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पाड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता हंस राज के साथियों उन्हें और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद शिमला ले गए और लड़की के पहले के बयान को बदलने की धमकी दी। 

शिकायतकर्ता ने लाइव आकर लगाए थे आरोप

बता दें कि पिछले हफ्ते शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विधायक ओर उनके सहयोगियों पर यौन शोषण और धमकी के गंभीर आरोप लगाए है। महिला ने दावा किया था कि उसके पास पूरे सबूत है।

परिवार को बर्बाद करने का लगाया आरोप

वीडियो में महिला ने विधायक पर उसके परिवार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया था और जान का भी खतरा बताया। हालांकि बाद में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक हंस राज ने वीडियो जारी किया था। हंस राज ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। 

बता दें कि पिछले साल अगस्त में, इसी महिला की शिकायत पर चंबा के महिला थाने में विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक अश्लील संदेश भेज रहे हैं, नग्न तस्वीरें मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। हालांकि, कुछ दिनों बाद, महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आरोप वापस ले लिए थे और दावा किया था कि उसने मानसिक दबाव में ये आरोप लगाए थे।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ
राष्ट्रीय
पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Nov 2025 05:13 pm

Hindi News / National News / Himachal: बीजेपी विधायक हंस राज के खिलाफ केस दर्ज, महिला ने लाइव आकर लगाए थे ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस…’: PM मोदी ने राहुल गांधी के मछली तालाब में गोता लगाने का मजाक उड़ाया

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

BJP New President: कब मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

क्या महागठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी? पहले चरण की वोटिंग के बाद दे दिया बड़ा संकेत

25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है AIMIM
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: तीखी बयानबाजी के बाद पटना में जब आमने-सामने हुए खेसारी और मनोज तिवारी, जानें क्या हुआ

पटना एयरपोर्ट पर मिले मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव
राष्ट्रीय

‘क्या वह नाचने की नौकरी देंगे?’, तेजप्रताप के बयान पर खेसारी लाल ने दिया जवाब, कहा- बाकी लोगों के साथ…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.