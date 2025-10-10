हिमाचल BJP प्रदेश अध्यक्ष का भाई रेप केस में गिरफ्तार, इलाज के बहाने दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता ने वैध को अपनी समस्या बता दी। इसके बाद उसे आश्वासन मिला कि वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। शिकायतकर्ता को एक किताब दिखाई और कहा कि जांच करवानी पड़ेगी। जांच के दौरान कहा कि प्राइवेट पार्ट को भी चंक करना पड़ेगा। इसके लिए पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बावजूद आरोपी ने चेक करने के बहान उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। पीड़िता वहां से भागकर महिला थाना सोलन पहुंची। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।