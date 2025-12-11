हिमाचल प्रदेश का ऋण 1.03 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान, क्या लाभकारी योजनाएं हैं हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संकट का कारण?



हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में वित्तीय संकट का कारण केन्द्र सरकार को बताया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल एक समृद्ध राज्य नहीं है। यहा प्राकृतिक आपदाएं हर साल आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BJP को राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने BJP को विपक्ष शासित और भाजपा शासित प्रदेशों के बीच भेदभाव करने की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने के लिए कहा था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश की उसी तरह सहायता करनी चाहिए जैसे वह अन्य राज्यों की सहायता करती है।

इन आरोपों के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपिन सिंह परमार ने राज्य की वित्तीय बदहाली को लेकर कांग्रेस के आरोपों को झूठा बताया था।