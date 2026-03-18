Dress Code for Himachal Employees: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, सोशल मीडिया के लिए भी सख्त निर्देश

कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट तौर नए नियमों के अनुसार, पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट और पैंट या ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जूते या सैंडल पहनना भी आवश्यक माना गया है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज, चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट को निर्धारित ड्रेस के रूप में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, ऑफिस में साफ-सुथरे और मर्यादित कपड़े पहनना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा।