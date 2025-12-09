15 सालों से जिसे मरा मान रहा था परिवार, जिंदा लौटा वह पूर्व सैनिक, जानें कैसे एक वीडियो ने बिछड़ों को मिलवाया

बलदेव को देखते ही परिवार उन्हें पहचान गया और उनसे मिलने बिकानेर पहुंच गया। यहां जाने पर वीडियो शेयर करने वाले राजस्थानी परिवार ने उन्हें बताया कि वह पिछले कई सालों से बलदेव की देखभाल कर रहे थे। सालों के बिछड़े परिवार को देख कर जहां बलदेव भावुक हो गए वहीं परिवार भी उनसे मिल कर अपने आंसुंओं को नहीं रोक पाया। एक दशक से ज्यादा समय के बाद बलदेव से मिलने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।