राष्ट्रीय

15 सालों से जिसे मरा मान रहा था परिवार, जिंदा लौटा वह पूर्व सैनिक, जानें कैसे एक वीडियो ने बिछड़ों को मिलवाया

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की बदौलत हिमाचल प्रदेश का एक पूर्व सैनिक 15 साल बाद राजस्थान के बीकानेर से अपने परिवार के पास लौट आया, जिससे उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 09, 2025

Himachal Pradesh

पूर्व सैनिक बलदेव कुमार और उनका परिवार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 सालों से लापता एक पूर्व सैनिक फिर से अपने परिवार के पास लौट आया है। यह मामला घारथोली गांव का है और पूर्व सैनिक की पहचान बलदेव कुमार के रूप में हुई है। बलदेव कई सालों पहले काम की तलाश में अपना घर और गांव छोड़ कर चले गए थे।

महीनों की तलाश के बाद परिवार ने बलदेव को मृत माना

इसके कुछ समय बाद वह लापता हो गए थे। परिवार ने लंबे समय तक बलदेव की तलाश की और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। लेकिन महीनों तलाश करने के बाद भी बलदेव का कुछ पता नहीं चला। बलदेव के न मिलने से परिवार बहुत दुखी हुआ और काफी समय तक उनके लौटने का इंतजार करने के बाद परिवार ने उन्हें मृत मान लिया था।

तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आया बलदेव का वीडियो

लेकिन हाल ही एक ऐसी घटना हुई कि बलदेव सालों की जुदाई के बाद आखिरकार अपने परिवार से मिल पाया। दरअसल तीन दिन पहले राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले एक परिवार ने किसी अज्ञात शख्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यह वीडियो शेयर करते हुए परिवार ने अनुरोध किया कि अगर कोई इस व्यक्ति को जानता है तो इसकी पहचान करने में मदद करे।

बलदेव को लेने परिवार बिकानेर पहुंचा

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते होते बीकानेर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल भी पहुंच गया। यह वीडियो सुजानपुर की रहने वाली सपना कुमारी ने देखा और उसी ने इस वीडियो को अपने आस पास रहने वालों के साथ शेयर किया। इसी तरह यह वीडियो बलदेव के परिवार के पास भी पहुंचा और इसे देख कर वह हैरान रह गए। इस वीडियो में परिवार ने 15 सालों बाद अपने बिछड़े हुए बेटे बलदेव की पहली झलक देखी।

बलदेव से मिल कर परिवार में खुशी की लहर

बलदेव को देखते ही परिवार उन्हें पहचान गया और उनसे मिलने बिकानेर पहुंच गया। यहां जाने पर वीडियो शेयर करने वाले राजस्थानी परिवार ने उन्हें बताया कि वह पिछले कई सालों से बलदेव की देखभाल कर रहे थे। सालों के बिछड़े परिवार को देख कर जहां बलदेव भावुक हो गए वहीं परिवार भी उनसे मिल कर अपने आंसुंओं को नहीं रोक पाया। एक दशक से ज्यादा समय के बाद बलदेव से मिलने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।

गांव वालों ने बलदेव का भव्य स्वागत किया

परिवार बलदेव को साथ लेकर अपने घर लौट आया, जहां गांव वालों ने ढोल-बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बलदेव के परिवार ने सपना कुमारी की भी धन्यवाद दिया, जिनकी मदद से वह वीडियो उनके पास पहुंचा था। परिवार ने कहा कि, सोशल मीडिया की वजह से उनके 15 साल पुराने घाव भर गए, और परिवार को उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया।

