राष्ट्रीय

सफर बना मौत का तांडव! हिमाचल में पहाड़ी से नीचे लुढ़की प्राइवेट बस, कई घरों के बुझ गए चिराग

Bus Accident in Himachal: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार इलाके में एक निजी बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

शिमला

image

Devika Chatraj

Jan 09, 2026

हिमाचल में खाई में गिरी बीएस (File Photo)

Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

कहां हुआ हादसा?

यह दुर्घटना सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरिपुरधार इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, ‘जीत कोच’ नाम की यह प्राइवेट बस शिमला से कुपवी की ओर जा रही थी, तभी हरिपुरधार बाजार से ठीक पहले चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, और बस सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी।

बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसे के वक्त बस खचाखच भरी हुई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों व मृतकों को बस से बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं।

SP सिरमौर का बयान

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चिंत सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा, “हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस सड़क से नीचे गिर गई है। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे। पुलिस और बचाव दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मैं स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका हूं।”

राहत एवं बचाव कार्य जारी

घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Updated on:

09 Jan 2026 05:14 pm

Published on:

09 Jan 2026 05:12 pm

Hindi News / National News / सफर बना मौत का तांडव! हिमाचल में पहाड़ी से नीचे लुढ़की प्राइवेट बस, कई घरों के बुझ गए चिराग

