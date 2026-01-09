सफर बना मौत का तांडव! हिमाचल में पहाड़ी से नीचे लुढ़की प्राइवेट बस, कई घरों के बुझ गए चिराग

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चिंत सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा, “हरिपुरधार के पास कुपवी से शिमला जा रही एक प्राइवेट बस सड़क से नीचे गिर गई है। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे। पुलिस और बचाव दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मैं स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका हूं।”