गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम जाकर अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि

उत्तरप्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने उनके साथ बिताए हुए क्षणों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी।

Home Minister Amit Shah pays tribute to Mulayam Singh Yadav at Medanta Hospital in Gurugram