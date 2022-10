गुरमीत राम रहीम की 'फैमिली मेंबर' बनी हनीप्रीत, ID से गायब हुआ मां और पत्नी का नाम

रेप और मर्डर मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हरियाणा के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की करीबी माने जाने वाली हनीप्रित अब उनकी फैमिली में शामिल हो गई है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीन इन दिनों हरियाणा की सुनारिया जेल में रेप और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन इस बीच लगातार वो सुर्खियों में बना रहता है। कभी अपनी पैरोल को लेकर तो कभी किसी और मामले में। इस बार गुरमीत के सुर्खियों में आने की वजह एक बार फिर उसकी राजदार हनीप्रित है। दरअसल हनीप्रित अब राम रहीम की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। यही नहीं राम रहीम के परिवार से उनकी मां और पत्नी का नाम गायब हो गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

Honeypreet Now Becomes Ram Rahims Family Memberm Mother And Wifes Name Missing In ID