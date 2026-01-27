उधमपुर में भीषण रोड एक्सीडेंट, सीआरपीएफ जवान समेत 4 लोगों की मौत

Horrible road accident in Udhampur (Photo - ANI)
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के उधमपुर (Udhampur) में आज, मंगलवार, 27 जनवरी को एक दर्दनाक हादसा हो गया। उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। यह हादसा श्रीनगर (Srinagar) की तरफ माइलस्टोन 68 के पास हुआ, जब एक बस की पिकअप ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस रोड एक्सीडेंट के बाद हाहाकार मच गया।
उधमपुर में आज हुए उस रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ की 137 बटालियन के सेकंड-इन-कमांड करतार सिंह (Kartar Singh) के अनुसार सीआरपीएफ की 52 बटालियन के जवान की इस रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। चारों के शवों को मौके से बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए पास के अस्पताल भेज दिया गया है।
उधमपुर में बस और पिकअप ट्रक की टक्कर किस वजह से हुई, फिलहाल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रोड एक्सीडेंट की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खराब मौसम को भी इस हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है।
