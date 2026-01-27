उधमपुर में भीषण रोड एक्सीडेंट, सीआरपीएफ जवान समेत 4 लोगों की मौत

उधमपुर में आज हुए उस रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ की 137 बटालियन के सेकंड-इन-कमांड करतार सिंह (Kartar Singh) के अनुसार सीआरपीएफ की 52 बटालियन के जवान की इस रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। चारों के शवों को मौके से बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए पास के अस्पताल भेज दिया गया है।