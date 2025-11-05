’25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए’: राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद ने ECI से पूछे सवाल

हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुमारी शैलजा (Photo-IANS)
Kumari Selja Attacked Election Commission: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में '25 लाख वोट चोरी' के नए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) पर धांधली में संलिप्तता का गंभीर इल्ज़ाम लगाते हुए सबूतों के साथ खुलासा करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के अलावा हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हरियाणा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोपों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा, 'वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति की तस्वीर अलग-अलग नाम, उम्र और लिंग के साथ दर्ज है। ECI इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया? क्या यह हमारे बूथ-स्तरीय एजेंटों की गलती है?' उन्होंने पूछा कि आयोग जवाब देने की बजाय मामले को टाल रहा है और सवाल उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है।
शैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए गए? इतने बड़े पैमाने पर धांधली ECI की विफलता है। अभी दो और श्रेणियां बाकी हैं, जिनके आंकड़े आयोग ने नहीं दिए। न्यूनतम गणना से भी 25 लाख का आंकड़ा साफ है। राहुल गांधी ने सभी सबूतों के साथ इसे देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि ECI ने बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं किए, इससे साफ है कि आयोग भी इसमें शामिल था।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी हुई है। हम बहुत जल्द तथ्यों के साथ खुलासा करेंगे। ECI अब चुप्पी नहीं साध सकता, हरियाणा जवाब मांग रहा है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस जल्द ही वोटर लिस्ट की अनियमितताओं, डुप्लिकेट एंट्रीज और मृत/स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने में ECI की नाकामी के दस्तावेज़ी सबूत पेश करेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि हरियाणा में BJP की जीत लोकतंत्र की हार है।
