’25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए’: राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद ने ECI से पूछे सवाल

शैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए गए? इतने बड़े पैमाने पर धांधली ECI की विफलता है। अभी दो और श्रेणियां बाकी हैं, जिनके आंकड़े आयोग ने नहीं दिए। न्यूनतम गणना से भी 25 लाख का आंकड़ा साफ है। राहुल गांधी ने सभी सबूतों के साथ इसे देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि ECI ने बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं किए, इससे साफ है कि आयोग भी इसमें शामिल था।