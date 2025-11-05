Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

’25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए’: राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद ने ECI से पूछे सवाल

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के राहुल गांधी के विस्फोटक आरोप का समर्थन किया।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Nov 05, 2025

Senior Congress leader Kumari Selja

हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सांसद कुमारी शैलजा (Photo-IANS)

Kumari Selja Attacked Election Commission: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में '25 लाख वोट चोरी' के नए आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ECI) पर धांधली में संलिप्तता का गंभीर इल्ज़ाम लगाते हुए सबूतों के साथ खुलासा करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के अलावा हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शैलजा का ECI पर सीधा हमला

हरियाणा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने आरोपों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा, 'वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति की तस्वीर अलग-अलग नाम, उम्र और लिंग के साथ दर्ज है। ECI इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया? क्या यह हमारे बूथ-स्तरीय एजेंटों की गलती है?' उन्होंने पूछा कि आयोग जवाब देने की बजाय मामले को टाल रहा है और सवाल उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है।

25 लाख वोट चोरी का दावा

शैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए गए? इतने बड़े पैमाने पर धांधली ECI की विफलता है। अभी दो और श्रेणियां बाकी हैं, जिनके आंकड़े आयोग ने नहीं दिए। न्यूनतम गणना से भी 25 लाख का आंकड़ा साफ है। राहुल गांधी ने सभी सबूतों के साथ इसे देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि ECI ने बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं किए, इससे साफ है कि आयोग भी इसमें शामिल था।

हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी: दीपेंद्र हुड्डा

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी हुई है। हम बहुत जल्द तथ्यों के साथ खुलासा करेंगे। ECI अब चुप्पी नहीं साध सकता, हरियाणा जवाब मांग रहा है।

कांग्रेस का अगला कदम

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस जल्द ही वोटर लिस्ट की अनियमितताओं, डुप्लिकेट एंट्रीज और मृत/स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने में ECI की नाकामी के दस्तावेज़ी सबूत पेश करेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि हरियाणा में BJP की जीत लोकतंत्र की हार है।

ये भी पढ़ें

‘सेना पर 10% लोगों का नियंत्रण…’: राहुल के दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ का पलटवार, बोले- ‘हमारी सेना को राजनीति में न घसीटें’
राष्ट्रीय
Rajnath Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 05:40 pm

Hindi News / National News / ’25 लाख वोट कैसे और क्यों चुराए’: राहुल गांधी के बाद कांग्रेस सांसद ने ECI से पूछे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

गया

देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग

पटना

Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

bihar election 2025
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.