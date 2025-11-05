‘सेना पर 10% लोगों का नियंत्रण…’: राहुल के दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ का पलटवार, बोले- ‘हमारी सेना को राजनीति में न घसीटें’

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार के कुटुम्बा में एक रैली के दौरान आरोप लगाया था कि भारतीय सेना देश के 10 प्रतिशत लोगों के नियंत्रण में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बैंकों का सारा पैसा उनके पास जाता है, उन्हें सारी नौकरियाँ मिलती हैं और नौकरशाही के ज़्यादातर पदों पर भी उनका दबदबा है। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, यहां तक कि सेना पर भी उनका नियंत्रण है। आपको 90 प्रतिशत आबादी कहीं नहीं मिलेगी।