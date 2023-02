निक्की यादव की कैसे हुई मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा, जानिए पूरा मामला

अपने ब्वायफ्रेंड के हाथों मारे जाने और फिर बॉडी को फ्रिज में रखे जाने के निक्की यादव मर्डर कांड में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस इस मामले की जांच भी श्रद्धा मर्डर कांड की तरह ही की जा रही है जिसमें आरोपी हत्यारे आफताब ने श्रद्धा के शरीर को टुकड़ो में करके फ्रिज में रखा था।

How did Nikki Yadav die? This was revealed from the post mortem report, Know whole matter