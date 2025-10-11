बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, पहली लिस्ट हुई जारी

AIMIM ने विधानसभा सीटों की सूची की जारी (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर शनिवार को ऐलान हो गया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, अभी जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उसकी पहली सूची जारी की गई है। दरअसल, AIMIM की पहली सूची में 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों का नाम है। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है।
|जिला
|विधानसभा का नाम
|किशनगंज
|बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा
|पूर्णिया
|अमौर, बायसी और क़स्बा विधानसभा
|कटिहार
|बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा
|अररिया
|जोकीहाट और अररिया विधानसभा
|गया
|शेरघाटी और बेला विधानसभा
|मोतिहारी
|ढाका और नरकटिया विधानसभा
|नवादा
|नवादा शहर विधानसभा
|जमुई
|सिकंदरा विधानसभा
|भागलपुर
|भागलपुर और नाथनगर विधानसभा
|सिवान
|सिवान विधानसभा
|दरभंगा
|जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा
|समस्तीपुर
|कल्याणपुर विधानसभा
|सीतामढ़ी
|बाजपट्टी विधानसभा
|मधुबनी
|बिस्फी विधानसभा
|वैशाली
|महुआ विधानसभा
|गोपालगंज
|गोपालगंज विधानसभा
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में चार विधायकों ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस बार AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है।
बिहार AIMIM अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम बिहार चुनाव में तीसरा विकल्प पेश करने की कोशिश में लगे हैं। रविवार को कुछ घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना है। आगे जो होगा, देखा जाएगा।
बता दें कि बिहार में AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रयास किया था। इसके लिए AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को पत्र भी लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दरअसल, इस बार प्रशांत किशोर और तेज प्रताप के चुनावी मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है।
