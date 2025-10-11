बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, पहली लिस्ट हुई जारी

Bihar Election 2025: बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर शनिवार को ऐलान हो गया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, अभी जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उसकी पहली सूची जारी की गई है। दरअसल, AIMIM की पहली सूची में 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों का नाम है। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है।