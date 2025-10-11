बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हालिया इंटरव्यू में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा- यह पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों, सीजेआई बीआर गवई द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप पूरे के पूरे घर गिरा रहे हैं। एक-दो नहीं आप पूरे के पूरे 10-20 घर गिरा रहे हैं।
इस दौरान योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- बीजेपी के नेता अजय टेनी का उन्होंने घर क्यों नहीं गिराया? उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए, आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते; इसे संविधान से चलाइए। इसे कानून के राज से चलाइए।
इस दौरान उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- बिहार में हमारी राजनीतिक यात्रा सीमांचल की धरती से शुरू हुई। हमने कहा कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। सीमांचल अविकसित है। मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं। यह एक बात है। दूसरी बात, बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार है; कई मुद्दे हैं और फिर मुस्लिम समुदाय के भीतर अलगाव की भावना है। अलगाव का मतलब है कि हर समुदाय, हर जाति के पास नेतृत्व है, लेकिन बिहार में लगभग 19% मुसलमानों में नेतृत्व का अभाव है।
ओवैसी ने कहा- बिहार चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में यह कार्य किया गया है। जिनके नाम हटा दिए गए हैं, अगर वे जांच नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि मतदान के दिन फिर हंगामा होगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।
अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा- मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा। उनसे बात कीजिए। कई मीडियाकर्मियों और भाजपा सदस्यों ने तालिबान के बारे में बात करने के लिए मुझे गालियां दीं। चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वहां से अफ़ग़ानिस्तान जाएंगे।
उन्होंने कहा- अब, हम उस क्षेत्र का प्रभाव चीन और पाकिस्तान पर कैसे छोड़ेंगे? अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री यहां हैं, और पाकिस्तानी वायु सेना ने उस जगह पर बमबारी की। क्या आप देख रहे हैं कि यह कैसे चल रहा है? हमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। देश की सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों के लिए हमारी उपस्थिति वहां महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्ण राजनयिक संबंध होने चाहिए।
