बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

इस दौरान उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- बिहार में हमारी राजनीतिक यात्रा सीमांचल की धरती से शुरू हुई। हमने कहा कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। सीमांचल अविकसित है। मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं। यह एक बात है। दूसरी बात, बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार है; कई मुद्दे हैं और फिर मुस्लिम समुदाय के भीतर अलगाव की भावना है। अलगाव का मतलब है कि हर समुदाय, हर जाति के पास नेतृत्व है, लेकिन बिहार में लगभग 19% मुसलमानों में नेतृत्व का अभाव है।