Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की। उन्होेंने कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हो रहा है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 11, 2025

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हालिया इंटरव्यू में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा- यह पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों, सीजेआई बीआर गवई द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप पूरे के पूरे घर गिरा रहे हैं। एक-दो नहीं आप पूरे के पूरे 10-20 घर गिरा रहे हैं।

अजय टेनी का क्यों नहीं गिराया घर

इस दौरान योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- बीजेपी के नेता अजय टेनी का उन्होंने घर क्यों नहीं गिराया? उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए, आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते; इसे संविधान से चलाइए। इसे कानून के राज से चलाइए।

बिहार चुनावों पर दी प्रतिक्रिया

इस दौरान उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- बिहार में हमारी राजनीतिक यात्रा सीमांचल की धरती से शुरू हुई। हमने कहा कि सीमांचल के साथ न्याय होना चाहिए। सीमांचल अविकसित है। मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं। यह एक बात है। दूसरी बात, बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार है; कई मुद्दे हैं और फिर मुस्लिम समुदाय के भीतर अलगाव की भावना है। अलगाव का मतलब है कि हर समुदाय, हर जाति के पास नेतृत्व है, लेकिन बिहार में लगभग 19% मुसलमानों में नेतृत्व का अभाव है।

SIR को लेकर क्या बोले ओवैसी

ओवैसी ने कहा- बिहार चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में यह कार्य किया गया है। जिनके नाम हटा दिए गए हैं, अगर वे जांच नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि मतदान के दिन फिर हंगामा होगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ।

अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर भी बोले ओवैसी

अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा- मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा। उनसे बात कीजिए। कई मीडियाकर्मियों और भाजपा सदस्यों ने तालिबान के बारे में बात करने के लिए मुझे गालियां दीं। चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वहां से अफ़ग़ानिस्तान जाएंगे। 

पूर्ण राजनयिक संबंध करने चाहिए स्थापित

उन्होंने कहा- अब, हम उस क्षेत्र का प्रभाव चीन और पाकिस्तान पर कैसे छोड़ेंगे? अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री यहां हैं, और पाकिस्तानी वायु सेना ने उस जगह पर बमबारी की। क्या आप देख रहे हैं कि यह कैसे चल रहा है? हमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। देश की सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों के लिए हमारी उपस्थिति वहां महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्ण राजनयिक संबंध होने चाहिए। 

ये भी पढ़ें

महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Oct 2025 05:52 pm

Published on:

11 Oct 2025 05:47 pm

Hindi News / National News / बीजेपी सरकार ने अजय टेनी का घर क्यों नहीं गिराया? बुलडोजर कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप! 13 अक्टूबर को JJD की पहली लिस्ट होगी जारी

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: AIMIM का बड़ा ऐलान, कहा- 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी

राष्ट्रीय

साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

राष्ट्रीय

औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

Bihar boat accident
समाचार

ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.