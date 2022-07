क्या आप जानते हैं घर में कैश और गोल्ड रखने लिमिट, कब हो सकती है सजा? जानिए नियम

पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 6 किलो गोल्ड बरामद किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोग घरों में कितना कैश और गोल्ड रख सकते हैं। विस्तार से जानिए इसकी लिमिट और सजा के बारे में।

पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और 6 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। यही नहीं इसके अलावा भी कई और खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड निकला है। कुछ दिनों पहले ही कम्बोज के इत्र व्यापारी के घर से भी इसी तरह नोटों की इतनी गड्डियां निकलीं थीं, कि नोटों का पहाड़ बन जाए। इस दौरान करीब 196 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोने के बिस्कुट भी मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि घरों में कितना कैश और गोल्ड रखा जा सकता है। इसको लेकर क्या नियम और क्या है सजा का प्रावधान।

