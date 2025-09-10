उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के क्रॉस वोटिंग के दावे पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस से पूछे ये सवाल

पुरी ने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप तथ्यों से परे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया कि 2004 और 2009 में यूपीए की जीत के दौरान मतदाता सूची में ज्यादा वृद्धि हुई थी, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठा। वहीं, वायनाड में 93,499 और रायबरेली में 2,00,089 संदिग्ध मतदाताओं का हवाला देकर पुरी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का असली मकसद घुसपैठियों को ताकत देना और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना है।