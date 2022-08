25 रुपये में तिरंगे से लेकर सेल्फ़ी पॉइंट तक- जानें Har Ghar Tiranga को हिट बनाने के लिए केंद्र की क्या तैयारियां हैं

Har Ghar Tiranga Campaign: देश इस वर्ष आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार इसका जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसी के तहत देशभर में 'हर घर तिरंगा' का कैम्पैन केंद्र सरकार ने शुरू किया है। आम जनता को इससे जुडने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें जमकर तैयारियां कर रही हैं। जानें विस्तार से...

केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर तैयारियों में जुटी है। केंद्र की मोदी सरकार ने जनता से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय फहराने के लिए कहा है। देशभर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने 22 जुलाई को इस कैम्पैन को लॉन्च किया था। जानकारी के मुताबिक इस कैम्पैन में करीब 100 करोड़ से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सभी राज्यों और व्यापारिक संगठनों से तिरंगा अभियान में भागीदारी लिए संपर्क भी किया है।

How the Centre is going all out to make Har Ghar Tiranga a hit