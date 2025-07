Bihar Voter Alert: बिहार में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ? तुरंत करें ये काम, नहीं तो वोटिंग से चूक जाएंगे!”

Bihar Voter List Update: बिहार चुनाव नजदीक होने के कारण ​सियासत का पारा गर्म है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट (Bihar voter list update) में नहीं है, तो यह बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि बिना नाम के आप वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी से अपने नाम की जांच करना (Check name in Bihar voter list) और जरूरत पड़े तो सुधार या जुड़वाना (Add name to voter list Bihar) बहुत जरूरी है। आप आसान तरीके से अपने वोटर कार्ड की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए: