Aadhaar Card खो गया या चोरी हो गया? टेंशन छोड़ें! मात्र 5 मिनट में ऐसे पाएं नया आधार, वह भी बिल्कुल फ्री

Aadhaar Card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या नंबर भूल गए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल सेवाओं के जरिए इसे बेहद आसान और तेज बना दिया है। आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर रिकवर कर सकते हैं और e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं – यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और mAadhaar ऐप से यह काम आसानी से हो जाता है।