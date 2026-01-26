Aadhaar Card खो गया या चोरी हो गया? टेंशन छोड़ें! मात्र 5 मिनट में ऐसे पाएं नया आधार, वह भी बिल्कुल फ्री

ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड
Aadhaar Card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या नंबर भूल गए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल सेवाओं के जरिए इसे बेहद आसान और तेज बना दिया है। आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर रिकवर कर सकते हैं और e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं – यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और mAadhaar ऐप से यह काम आसानी से हो जाता है।
अगर सिर्फ पहचान सत्यापित करनी हो, तो मास्क्ड आधार डाउनलोड करें। इसमें आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं, बाकी छिपे रहते हैं। यह होटल चेक-इन, ऑफिस या अन्य सेवाओं में इस्तेमाल होता है और मिसयूज का खतरा कम करता है।
e-Aadhaar से काम चल जाए तो फ्री है, लेकिन अगर प्लास्टिक PVC कार्ड चाहिए, तो https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर ऑर्डर करें। इसमें मामूली फीस लगती है (लगभग 50 रुपये) और स्पीड पोस्ट से घर पहुंच जाता है। लेकिन रिकवर और e-Aadhaar पूरी तरह फ्री है।
