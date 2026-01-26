26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Aadhaar Card खो गया या चोरी हो गया? टेंशन छोड़ें! मात्र 5 मिनट में ऐसे पाएं नया आधार, वह भी बिल्कुल फ्री

Aadhaar Card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या नंबर भूल गए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल सेवाओं के जरिए इसे बेहद आसान और तेज बना दिया है। आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर रिकवर कर सकते [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 26, 2026

Aadhaar card

ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड

Aadhaar Card: अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या नंबर भूल गए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डिजिटल सेवाओं के जरिए इसे बेहद आसान और तेज बना दिया है। आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर रिकवर कर सकते हैं और e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं – यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और mAadhaar ऐप से यह काम आसानी से हो जाता है।

खोए हुए आधार को रिकवर करने का सबसे आसान तरीका

  • सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाएं।
  • 'My Aadhaar' सेक्शन में 'Retrieve Lost or Forgotten UID/EID' ऑप्शन चुनें।
  • यहां अपना नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स भरें।
  • कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे वेरिफाई करने पर आपका 12 अंकों का आधार नंबर (UID) या Enrollment ID (EID) SMS या ईमेल से मिल जाएगा।
  • यह स्टेप मात्र 2-3 मिनट में पूरा हो जाता है।

e-Aadhaar डाउनलोड करें – वैध और प्रिंट करने लायक

  • एक बार आधार नंबर मिल जाए, तो वेबसाइट पर 'Download Aadhaar' सेक्शन में जाएं।
  • आधार नंबर दर्ज करें, फिर OTP से वेरिफाई करें।
  • सफल वेरिफिकेशन के बाद e-Aadhaar PDF डाउनलोड हो जाएगा।
  • यह PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है (पासवर्ड: पहले 4 अक्षर नाम + जन्म वर्ष)।
  • इसे मोबाइल/कंप्यूटर में सेव रखें और जरूरत पड़ने पर प्रिंट कर लें।
  • e-Aadhaar हर जगह वैध है – बैंक, सरकारी काम, KYC आदि के लिए।

मास्क्ड आधार का इस्तेमाल – सुरक्षित विकल्प

अगर सिर्फ पहचान सत्यापित करनी हो, तो मास्क्ड आधार डाउनलोड करें। इसमें आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखते हैं, बाकी छिपे रहते हैं। यह होटल चेक-इन, ऑफिस या अन्य सेवाओं में इस्तेमाल होता है और मिसयूज का खतरा कम करता है।

अगर PVC कार्ड चाहिए तो क्या करें?

e-Aadhaar से काम चल जाए तो फ्री है, लेकिन अगर प्लास्टिक PVC कार्ड चाहिए, तो https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर ऑर्डर करें। इसमें मामूली फीस लगती है (लगभग 50 रुपये) और स्पीड पोस्ट से घर पहुंच जाता है। लेकिन रिकवर और e-Aadhaar पूरी तरह फ्री है।

महत्वपूर्ण टिप्स और चेतावनी

  • आधार खोने से आपकी पहचान नहीं जाती; UIDAI के पास बायोमेट्रिक और डेटा सुरक्षित है।
  • हमेशा ऑफिशियल साइट या ऐप इस्तेमाल करें, फेक वेबसाइट से बचें।
  • अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा या बदल गया है, तो नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएं।
  • हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर मदद लें।
  • यह सुविधा UIDAI की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिससे लाखों लोग बिना परेशानी के आधार रिकवर कर रहे हैं। टेंशन फ्री रहें और तुरंत प्रक्रिया शुरू करें!

ये भी पढ़ें

गणतंत्र दिवस पर कोलकाता में लगी भीषण आग, अब तक 7 की मौत; मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड
राष्ट्रीय
Kolkata Nazirabad Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Jan 2026 09:14 pm

Hindi News / National News / Aadhaar Card खो गया या चोरी हो गया? टेंशन छोड़ें! मात्र 5 मिनट में ऐसे पाएं नया आधार, वह भी बिल्कुल फ्री

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.