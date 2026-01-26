26 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

गणतंत्र दिवस पर कोलकाता में लगी भीषण आग, अब तक 7 की मौत; मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड

आग इतनी तेजी से फैली कि पास के दो अन्य गोदाम भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं।

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jan 26, 2026

Kolkata Nazirabad Fire

कोलकाता के नाजिराबाद में लगी भीषण आग

Kolkata Nazirabad Fire: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को कोलकाता के बाहरी इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। दक्षिण 24 परगना जिले के नजीराबाद (आनंदपुर क्षेत्र) में तड़के करीब 3 बजे सूखे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों से भरे गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास के दो अन्य गोदाम भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं और परिजनों के अनुसार करीब 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

आग कैसे लगी

आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गोदाम बाहर से बंद था, जिससे अंदर फंसे कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं निकल पाए। रात की ड्यूटी पर मौजूद छह लोग और अन्य कर्मचारी गोदाम के अंदर फंसे थे। आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। संकरी गली में स्थित गोदाम होने से फायर ब्रिगेड को पहुंचने और पानी सप्लाई करने में शुरुआत में काफी दिक्कत हुई। लंबी पाइप की कमी से बचाव कार्य प्रभावित रहा।

15 फायर ब्रिगेड टीम मौके पर

दमकल विभाग ने तुरंत 15 फायर ब्रिगेड गाड़ियां और दर्जनों फायर फाइटर्स को घटनास्थल पर भेजा। गैस कटर और अन्य उपकरणों से टीमों ने बिल्डिंग में प्रवेश किया। आग काफी हद तक काबू में आ गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी लपटें उठ रही हैं और बुझाने का काम जारी है। गोदाम के अंदर से दो शव बरामद किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, प्रशासन और फायर सर्विस के अधिकारी संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

मंत्री और अधिकारियों के बयान

राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप बिस्वास मौके पर पहुंचे और कहा, "पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। आग काफी हद तक कंट्रोल में है। यह राजनीति करने का समय नहीं, बल्कि अधिकारियों को काम करने देने का समय है।" उन्होंने मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी और लापता लोगों के परिजनों से बात की। दमकल विभाग के अनुसार, बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

Updated on:

26 Jan 2026 07:05 pm

Published on:

26 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / National News / गणतंत्र दिवस पर कोलकाता में लगी भीषण आग, अब तक 7 की मौत; मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड

