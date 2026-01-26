गणतंत्र दिवस पर कोलकाता में लगी भीषण आग, अब तक 7 की मौत; मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड

Kolkata Nazirabad Fire: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को कोलकाता के बाहरी इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। दक्षिण 24 परगना जिले के नजीराबाद (आनंदपुर क्षेत्र) में तड़के करीब 3 बजे सूखे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों से भरे गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास के दो अन्य गोदाम भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं और परिजनों के अनुसार करीब 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं।