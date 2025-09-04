Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा: आपस में भिड़े TMC-BJP विधायक, शंकर घोष को किया निलंबित

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। स्पीकर ने चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया।

कोलकाता

Ashib Khan

Sep 04, 2025

पश्चिम बंगाल विधानसभा में TMC-BJP विधायक भिड़े (Photo-X @SuvenduWB)

Bengal Vidhan Sabha: बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। इसके बाद सदन में मार्शल को बुलाना पड़ा। बाद में बीजेपी विधायकों की भी मार्शलों से झड़प हो गई। वहीं मार्शल ने बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया।

सुवेंदु अधिकारी ने वीडियो किया शेयर 

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पूरी घटना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अधिकारी ने लिखा- आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी और उनके गुलाम प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई।

ममता ने बीजेपी को घेरा

वहीं विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने बहस के दौरान कहा कि बीजेपी की औपनिवेशिक मानसिकता है। वे बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से इसे चलाना चाहते हैं। इस पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने ज़ोरदार तालियाँ बजाईं।

तानाशाही थोपने का लगाया आरोप

सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में तानाशाही शासन थोपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बांग्ला विरोधी और बंगाल विरोधी है। वे बंगाल की जनता के उत्पीड़न पर सदन में चर्चा ही नहीं चाहते।

विपक्षी विधायकों को दी चेतावनी

सदन में सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस सदन में भाजपा का एक भी विधायक नहीं बैठेगा। लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। साथ ही बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार जल्द ही गिर जाएगी।

तीन दिसवीय सत्र का आज आखिरी दिन

बता दें कि बंगाल विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र 1 सितंबर से शुरू हुआ था। लेकिन 3 सितंबर को करम पूजा के कारण छुट्टी थी। इसलिए सत्र का आज यानी 4 सितंबर को आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। 

Updated on:

04 Sept 2025 03:39 pm

Published on:

04 Sept 2025 02:38 pm

Hindi News / National News / बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा: आपस में भिड़े TMC-BJP विधायक, शंकर घोष को किया निलंबित

