बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा: आपस में भिड़े TMC-BJP विधायक, शंकर घोष को किया निलंबित

Bengal Vidhan Sabha: बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। इसके बाद सदन में मार्शल को बुलाना पड़ा। बाद में बीजेपी विधायकों की भी मार्शलों से झड़प हो गई। वहीं मार्शल ने बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया।