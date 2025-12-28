‘मैं डरने वाला नहीं, अगर किसी ने बाबरी मस्जिद बनाने से रोका तो…’, फिर हुमायूं कबीर ने दिया बवाल मचाने वाला बयान!

इसके बाद, जब कबीर से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि कुछ ग्रुप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा- कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर भड़का जाए। अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो मैं भी उसी हिसाब से जवाब दूंगा। इसलिए, किसी को भी गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और किसी को भी किसी भी तरह से डरना नहीं चाहिए। और मैं डरने वाला नहीं हूं।