5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इस्लामिक हॉस्पिटल बनाऊंगा… मुझे कौन रोकेगा- बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाला कौन है ये नेता?

Humayun Kabir Big Statement: बाबरी मस्जिद विवाद के बीच TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- ‘मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं… इस्लामिक हॉस्पिटल बनाकर रहूंगा… मुझे कौन रोकेगा।’

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 05, 2025

Humayun Kabir New Statement

TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी (इमेज सोर्स: एक्स )

Humayun Kabir New Statement: बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका एक और नया बयान सामने आया है। चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कौन रोकेगा? हम इस्लामिक हॉस्पिटल बनाएंगे, मुसाफिरखाना होगा, होटल, हेलीपैड, पार्क, मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, हम यह सब काम करके दिखाएंगे।

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

टीएमसी से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी सीधा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “ ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम करती हैं। जब वह साल 2011 में मुख्यमंत्री बनी थीं, तब राज्य में 500 से भी कम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद उनके सीएम रहते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य में 12,000 से अधिक स्वयंसेवक हो गए हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि वह किसके लिए काम करती हैं।”

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, “मैं मस्जिद बना रहा हूं तो क्या दिक्कत है? सरकारी कोष से पैसा खर्च करके, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया। 1,100 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी। अब तक उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है? सामने आकर बताना चाहिए। ऐसा ही चलता रहा तो साल 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी।”

हुमायूं कबीर के इस बयान ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है।

पहले भी लगा चुके हैं ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप

यह पहली बार नहीं है, जब ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। इससे पहले साल 2015 में भी उन्होंने ममता बनर्जी पर परिवारवाद बढ़ाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह बयान ममता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और हुमायूं कबीर को छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था।

इसके बाद कबीर ने लगातार पार्टी बदलने शुरू किए। पहले समाजवादी पार्टी में गए, फिर 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। बाद में कांग्रेस का दामन पकड़ा। लेकिन वहां पर भी ज्यादा समय नहीं टिके। 2018 में वे भाजपा में शामिल हो गए और फिर 2020 में दोबारा टीएमसी में वापसी की। उनका राजनीतिक सफर उतना ही विवादित रहा जितने उनके बयान।

ये भी पढ़ें

Mamta Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की राह आसान कर सकती हैं ममता की ये 5 चुनौतियां
Patrika Special News
Bengal election 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

TMC

West Bengal

Published on:

05 Dec 2025 01:43 am

Hindi News / National News / इस्लामिक हॉस्पिटल बनाऊंगा… मुझे कौन रोकेगा- बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाला कौन है ये नेता?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.