इस्लामिक हॉस्पिटल बनाऊंगा… मुझे कौन रोकेगा- बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाला कौन है ये नेता?

टीएमसी से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी सीधा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “ ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम करती हैं। जब वह साल 2011 में मुख्यमंत्री बनी थीं, तब राज्य में 500 से भी कम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद उनके सीएम रहते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य में 12,000 से अधिक स्वयंसेवक हो गए हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि वह किसके लिए काम करती हैं।”