Mamta Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की राह आसान कर सकती हैं ममता की ये 5 चुनौतियां

ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। 25 नवंबर को उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में उन्हें निशाने पर लिए आटो वह देश भर में उसकी बुनियाद हिला देंगी। घायल शेरनी ज्यादा खूंखार होती है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) पर उन्होंने खुली लड़ाई छेड़ दी है। जहां वह भाजपा को निशाने पर ले रही हैं, वहीं चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को ले जा रही हैं। 28 नवंबर को उन्हें चुनाव आयोग से मिलने का वक्त भी मिला है। उधर, भाजपा भी SIR को लेकर हमलावर है।