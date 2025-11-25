‘2029 का लोकसभा चुनाव BJP के लिए होगा खतरनाक…’, सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा

CM ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ निकाली रैली (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी की कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर वे मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं चीजों को हिला दूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी।
सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव में एसआईआर के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया।
रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव खतरनाक साबित होगा। 2029 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे, तो मैं देश को हिला दूंगी। चुनावों के बाद, मैं पूरे देश का दौरा करूंगी। याद रखें, एक घायल बाघ ज़्यादा खतरनाक होता है।
इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं यह भविष्यवाणी कर रही हूं। भाजपा गुजरात में पराजित होने जा रही है। बंगाल जीतने के लिए वे गुजरात हार जाएंगे।
सीएम बनर्जी ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप सच्चे मतदाता हैं, तो डरिए मत। इतने दिनों तक 'SIR' नहीं किया गया। अब वे आपसे लिखवाएंगे कि आप बांग्लादेशी थे और अब भारतीय बनना चाहते हैं - तब क्या होगा? डरिए मत। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें आपको बाहर नहीं करने दूँगी। यह देश इस भाजपा से नहीं डरता। जब तक टीएमसी यहाँ है, हम उन्हें आपको छूने नहीं देंगे।
सीएम बनर्जी ने अवैध घुसपैठ के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसी एजेंसियां केंद्र के अधीन हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ लोगों को धमकाती है।
