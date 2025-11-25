Patrika LogoSwitch to English

‘2029 का लोकसभा चुनाव BJP के लिए होगा खतरनाक…’, सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा

सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ रैली निकालते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Nov 25, 2025

Bengal Sir row

CM ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ निकाली रैली (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी की कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर वे मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं चीजों को हिला दूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी। 

चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव में एसआईआर के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। 

BJP के लिए खतरनाक होगा 2029 का लोकसभा चुनाव

रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव खतरनाक साबित होगा। 2029 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर आप मुझे चोट पहुंचाएंगे, तो मैं देश को हिला दूंगी। चुनावों के बाद, मैं पूरे देश का दौरा करूंगी। याद रखें, एक घायल बाघ ज़्यादा खतरनाक होता है।

गुजरात का चुनाव हारेगी बीजेपी

इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं यह भविष्यवाणी कर रही हूं। भाजपा गुजरात में पराजित होने जा रही है। बंगाल जीतने के लिए वे गुजरात हार जाएंगे। 

SIR को लेकर कही ये बात

सीएम बनर्जी ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप सच्चे मतदाता हैं, तो डरिए मत। इतने दिनों तक 'SIR' नहीं किया गया। अब वे आपसे लिखवाएंगे कि आप बांग्लादेशी थे और अब भारतीय बनना चाहते हैं - तब क्या होगा? डरिए मत। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें आपको बाहर नहीं करने दूँगी। यह देश इस भाजपा से नहीं डरता। जब तक टीएमसी यहाँ है, हम उन्हें आपको छूने नहीं देंगे।

मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

सीएम बनर्जी ने अवैध घुसपैठ के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसी एजेंसियां ​​केंद्र के अधीन हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ लोगों को धमकाती है।

भारतीय जनता पार्टी

ममता बनर्जी

West Bengal

