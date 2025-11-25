‘2029 का लोकसभा चुनाव BJP के लिए होगा खतरनाक…’, सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी की कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर वे मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं चीजों को हिला दूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी।