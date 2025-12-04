TMC से सस्पेंड होने पर विधायक हुमायूं कबीर की आई पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

पश्चिम बंगाल में अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहने वाले विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। दरअसल, विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। इस पर MLA कबीर की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।