4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC से सस्पेंड होने पर विधायक हुमायूं कबीर की आई पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

Humayun Kabir Attacks Mamata Banerjee: TMC से निलंबित करने पर विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Dec 04, 2025

टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया

टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहने वाले विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। दरअसल, विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। इस पर MLA कबीर की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। 

ममता बनर्जी को लेकर क्या बोले हुमायूं कबीर?

टीएमसी द्वारा निलंबित करने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि जब ममता बनर्जी पहली बार पावर में आई थीं तो उन्हें 182 सीटें मिली थीं। मुझे उनकी ज़रूरत थी। मुझे पार्टी में शामिल किया गया। मैंने टीएमसी में रहकर कई पदों पर काम किया। मेरे साथ 12-13 साल तक ऐसा क्यों किया गया? मुझे पार्टी में क्यों शामिल किया गया था?

RSS का काम कर रही है ममता बनर्जी

उन्होंने आगे कहा कि आज ममता बनर्जी लोगों से चंदा लेकर जन्नाथ मंदिर बनवाती हैं और दुर्गा पूजा के लिए चंदा देती हैं। वहीं मस्जिद के इमामों को 3 हजार रुपये भत्ता दिया जाता है और अगर सभी भत्तों को जोड़ लें तो उन्हें महज 54 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा की समितियों को हर साल 1 लाख 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। ऐसे तो ममता बनर्जी आरएसएस का काम कर रही हैं। 

पार्टी ने की कार्रवाई

बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान करने के बाद टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की घोषणा करते हुए, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा: "हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक घोषणा कर दी कि वह बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। हमारी पार्टी, टीएमसी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

मोदी सरकार के दबाव में है सेना…कांग्रेस सांसद के बयान से छिड़ा विवाद, जानें BJP ने क्या कहा
राष्ट्रीय
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / National News / TMC से सस्पेंड होने पर विधायक हुमायूं कबीर की आई पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.