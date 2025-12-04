TMC से सस्पेंड होने पर विधायक हुमायूं कबीर की आई पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल में अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहने वाले विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। दरअसल, विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। इस पर MLA कबीर की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।
टीएमसी द्वारा निलंबित करने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि जब ममता बनर्जी पहली बार पावर में आई थीं तो उन्हें 182 सीटें मिली थीं। मुझे उनकी ज़रूरत थी। मुझे पार्टी में शामिल किया गया। मैंने टीएमसी में रहकर कई पदों पर काम किया। मेरे साथ 12-13 साल तक ऐसा क्यों किया गया? मुझे पार्टी में क्यों शामिल किया गया था?
उन्होंने आगे कहा कि आज ममता बनर्जी लोगों से चंदा लेकर जन्नाथ मंदिर बनवाती हैं और दुर्गा पूजा के लिए चंदा देती हैं। वहीं मस्जिद के इमामों को 3 हजार रुपये भत्ता दिया जाता है और अगर सभी भत्तों को जोड़ लें तो उन्हें महज 54 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दुर्गा पूजा की समितियों को हर साल 1 लाख 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। ऐसे तो ममता बनर्जी आरएसएस का काम कर रही हैं।
बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान करने के बाद टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की घोषणा करते हुए, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा: "हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक घोषणा कर दी कि वह बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। हमारी पार्टी, टीएमसी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं।"
