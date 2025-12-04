‘बाबरी मस्जिद बनाएंगे’ वाले बयान पर TMC ने Humayun Kabir को किया सस्पेंड, MLA ने कहा- शिलान्यास मेरा निजी मसला…

इससे पहले 4 दिसंबर की सुबह कबीर ने बताया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा, "6 दिसंबर नज़दीक आ रहा है इसलिए मैं व्यस्त हूं। मैं वहां सिर्फ़ एक घंटे की बैठक के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह से जुड़े काम में व्यस्त हूं। मैंने एक साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 6 दिसंबर को आधारशिला रखेंगे।"