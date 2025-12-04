4 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘बाबरी मस्जिद बनाएंगे’ वाले बयान पर TMC ने Humayun Kabir को किया सस्पेंड, MLA ने कहा- शिलान्यास मेरा निजी मसला…

TMC MLA Humayun Kabir suspended: बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण पर दिए गए बयान के बाद टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मुद्दे से जुड़े एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Dec 04, 2025

TMC MLA Humayun Kabir Suspended

टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। (Photo: IANS)

TMC MLA Humayun Kabir Suspended: कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम (Kolkata Mayor Firhad Hakim) ने गुरुवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

फिरहाद हकीम ने कहा, "हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court शुक्रवार को बेलदानागा विधायक हुमायूं कबीर Beldanaga MLA Humayun Kabir द्वारा बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण पर की गई टिप्पणी से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

'मैं बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में व्यस्त हूं'

इससे पहले 4 दिसंबर की सुबह कबीर ने बताया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा, "6 दिसंबर नज़दीक आ रहा है इसलिए मैं व्यस्त हूं। मैं वहां सिर्फ़ एक घंटे की बैठक के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह से जुड़े काम में व्यस्त हूं। मैंने एक साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 6 दिसंबर को आधारशिला रखेंगे।"

'बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मेरा निजी मसला'

निलंबन के बाद कबीर ने कहा, "मैं 6 दिसंबर को आधारशिला रखूंगा। यह मेरा निजी मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुझे 2015 में भी छह साल के लिए निलंबित किया था और अब दोबारा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी बात पर कायम हूं।"

मैं 22 दिसंबर को नई पार्टी की करूंगा घोषणा: MLA

उन्होंने आगे कहा, "मैं 22 दिसंबर को एक नई पार्टी की घोषणा करूंगा और (पश्चिम बंगाल चुनाव में) 135 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा। मैं भाजपा और उनके (टीएमसी) दोनों के खिलाफ लड़ूँगा। वे जो चाहें कर सकते हैं।"

हुमायूं कबीर को TMC से क्यों किया गया निलंबित ?

Humayun Kabir suspended: हुमायूं कबीर बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि वह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति की आधारशिला रखेंगे। यह मस्जिद अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनाई जाएगी, जिसे 6 दिसंबर, 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था।

'6 दिसंबरों को NH-34 मुसलमानों के नियंत्रण में होगा'

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कबीर ने एक चेतावनी भी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 6 दिसंबर को NH-34 "मुसलमानों के नियंत्रण" में होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद प्रशासन एक "आरएसएस एजेंट" की तरह काम कर रहा है और अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करके "आग से न खेलें"।

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

TMC

Published on:

04 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / National News / ‘बाबरी मस्जिद बनाएंगे’ वाले बयान पर TMC ने Humayun Kabir को किया सस्पेंड, MLA ने कहा- शिलान्यास मेरा निजी मसला…

