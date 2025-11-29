New Waqf law: केंद्र से हारी CM ममता! नए वक्फ कानून को किया स्वीकार, राज्य की 82 हजार संपत्ति के लिए दिया यह आदेश

कानून पारित होने के कुछ दिनों के बाद 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था, "मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें फूट डालकर राज करने की इजाज़त नहीं दूंगी। यहां 33 प्रतिशत मुसलमान हैं। वे सदियों से यहां रह रहे हैं। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।"