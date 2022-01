Marital Rape Case: उम्मीद की आड़ में पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध नहीं बना सकता पति, न्याय मित्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

न्याय मित्र ने हाई कोर्ट में मेरिटल रेप मामले में सुनवाई के दौरान अहम बात कही है। न्याय मित्र ने कहा है कि पत्नी से उम्मीद होना गलत नहीं है, लेकिन अपेक्षा की आड़ में जबरन यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते। न्याय मित्र रेबेका जॉन ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए यह दलील दी है।

वैवाहिक दुष्कर्म यानी मेरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर सुनवाई के दौरान अहम बात सामने आई। दरअसल सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने हाई कोर्ट में कहा है कि पति की ओर से यौन संबंध की अपेक्षा के परिणामस्वरूप वह पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध नहीं बना सकता है। न्याय मित्र और वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि ‘इसमें कोई शक नहीं है कि वैवाहिक संबंधों में उम्मीदें होंगी और यह गलत भी नहीं है', लेकिन उम्मीद की आड़ में पति पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाए ये पूरी तरह गलत है। न्यायधीश राजीव शकधर और सी हरि शंकर की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। उनके सामने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र रेबेका जॉन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए यह दलील दी है।

