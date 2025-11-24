Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

US Visa Rejection: वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो महिला डॉक्टर ने ले ली अपनी जान, मां ने कहा- उसका सपना टूट गया

Hyderabad Doctor Suicide: अमेरिका के वीजा नियमों में सख्ती ने हैदराबाद की एक डॉक्टर की जान ले ली। उनकी मां का कहना है कि मेरी बेटी ने डॉक्टर बनने के लिए सबकुछ समर्पित कर दिया। उसने शादी भी नहीं की। वीजा रिजेक्ट होने के बाद उसका सपना टूट गया।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद

image

Swatantra Mishra

Nov 24, 2025

Hyderabad Women Doctor suicide

हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने वीजा आवेदन खारिज होने पर जान दे दी।(Representative Image: Patrika)

Hyderabad Doctor Suicide after Visa rejection : आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की 38 वर्षीय महिला डॉक्टर का अमेरिका द्वारा वीजा रिजेक्ट होने पर वह अवसाद में चली गई और अंतत: अपने फ्लैट में नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब शहर के दूसरे इलाके में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाजा तोड़ा और उसे मृत पाया।

डॉक्टर रोहिणी के घर में काम करने वाली सहायिका ने काफी देर तक जब बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और बहुत देर के बाद भी वह कमरे से बाहर नहीं आई तो उसने इसकी सूचना उनके परिवार वालों को दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

काफी मात्रा में नींद की गोलियां खाने का संदेह

पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि ऐसा संदेह है कि उसने शुक्रवार की रात नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था या खुद को इंजेक्शन लगा लिया था। उन्होंने बताया कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

सुसाइड नोट में वीजा आवेदन खारिज होने का जिक्र

घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कथित तौर पर लिखा है कि वह अवसाद में थी और इसमें वीजा आवेदन खारिज होने का भी जिक्र है।

डॉक्टर की मां ने बताई ये वजह

डॉक्टर की मां लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी नौकरी के लिए अमेरिका जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण वह उदास हो गई।

अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की लेना चाहती थी विशेषज्ञता

रोहिणी हैदराबाद के पद्मा राव नगर में रहने लगीं क्योंकि वहां पास में ही लाइब्रेरी थी। लक्ष्मी ने बताया कि वह इंटरनल मेडिसिन में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती थीं।

मेरी बेटी एक प्रतिभाशाली छात्रा थी

लक्ष्मी ने मीडिया से बताया कि वह एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और उसने 2005 से 2010 के बीच किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट था और उसने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे।"

डॉक्टर रोहिणी इसलिए जाना चाहती थी अमेरिका

लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने रोहिणी को सलाह दी थी कि वह यहीं भारत में रहकर मेडिकल प्रैक्टिस करे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी ने तर्क दिया कि अमेरिका में प्रतिदिन मरीजों की संख्या सीमित है और आय बेहतर है।

उनकी मां ने बताया कि रोहिणी की निराशा और अवसाद तब काफी बढ़ गया जब उसका वीजा का आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे उसका दिल ही टूट गया और वह काफी उदास रहने लगी थी।

रोहिणी ने डॉक्टरी के लिए शादी तक नहीं की: डॉक्टर की मां

लक्ष्मी ने बताया कि रोहिणी ने शादी नहीं की और खुद को पूरी तरह से अपने मेडिकल करियर के लिए समर्पित कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / National News / US Visa Rejection: वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो महिला डॉक्टर ने ले ली अपनी जान, मां ने कहा- उसका सपना टूट गया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

Bihar politics
पटना

Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही नए प्रदेश अध्यक्ष पर अटकलें शुरू, इन चार नामों पर चर्चा तेज

Dilip Jaiswal
पटना

बेटे को मंत्री बना अब जन सुराज के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा, मनोज भारती बोले- 2-4 और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.