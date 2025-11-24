US Visa Rejection: वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो महिला डॉक्टर ने ले ली अपनी जान, मां ने कहा- उसका सपना टूट गया

पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि ऐसा संदेह है कि उसने शुक्रवार की रात नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था या खुद को इंजेक्शन लगा लिया था। उन्होंने बताया कि मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।