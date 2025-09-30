फ्लैट पर बहन से मिलने पहुंचे डॉक्टर ने 21वीं मंजिल से कूदकर किया सुसाइड

यह पहली बार नहीं है, जब एक डॉक्टर ने हाईराइज सोसायटी की 21वीं मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 13 सितंबर 2025 को नोएडा की ऐस सिटी सोसाइटी की 13वीं मंजिल से मां-बेटे ने कूदकर जान दे दी थी। इसके अलावा 18 फरवरी 2025 को भी जेएम फ्लोरेंस सोसाइटी की 23वीं मंजिल से छात्रा ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 20 मई 2025 को गौर सिटी-2 सोसाइटी की 21वीं मंजिल से युवक-युवती की गिरकर मौत हुई, जिसे आत्महत्या का मामला माना गया। जबकि 7 जुलाई 2025 को स्प्रिंग मिडोज सोसाइटी की एक बुजुर्ग महिला ने बालकनी से कूदकर जान दी। ग्रेनो वेस्ट की यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि शहरी जीवन की चमक-दमक के पीछे मानसिक तनाव और अवसाद की गहरी समस्या छिपी है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।