पांच करोड़ दो वरना…इंटरनेशनल नंबर से कारोबारी के पास आई कॉल, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फैलाई दहशत

इसी बीच, दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजधानी के वीआईपी इलाके भारत मंडपम के पास हुई बड़ी लूट की गुत्थी सुलझा ली। इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से करीब 37 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच के दौरान चार दिन तक लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई। 28 सितंबर को सूचना मिली कि लूट का माल करोलबाग में बेचने की कोशिश की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी विष्णु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों प्रीतपाल उर्फ प्रदीप और काकू उर्फ जय मालिक के नाम बताए।