खुशखबरी! न्यू ईयर पर देर तक खुलेंगे शराब के ठेके, नशा ज्यादा हुआ तो पुलिस…

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की टीम मॉल और बाजारों में तैनात रहेगी, और देर रात कार्यक्रमों से लौटने वाली महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस उनके घर तक सुरक्षित छोड़ेगी। अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था, राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। दोनों दिन ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा, मॉल, पब और रेस्तरां में लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क पर पुलिस तैनात रहेगी, और महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।