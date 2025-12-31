31 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

खुशखबरी! न्यू ईयर पर देर तक खुलेंगे शराब के ठेके, नशा ज्यादा हुआ तो पुलिस…

new year eve: देशभर में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग 31 दिसंबर को घरों से बाहर निकलने वाले हैं, और दिल्ली-नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर ठेकों के बंद होने का समय बढ़ा दिया गया है और सड़कों पर शराबियों की मदद के लिए पुलिस तैनात रहेगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 31, 2025

Liquor Shops Delhi and Noida will open till late on new year eve

new year eve: पूरे देश में न्यू ईयर का माहौल चल रहा है, लोग पार्टी करने के लिए 31 दिसंबर को साल की आखिरी रात घरों से बाहर निकलने वाले हैं। वहीं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जनता का साथ देने के लिए दिल्ली-नोएडा की पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दरअसल, इस न्यू ईयर के मौके पर ठेकों के बंद होने का समय बढ़ा दिया गया है और शराबियों की सेवा के लिए सड़कों पर पुलिस खड़ी मिलेगी।

आपको बता दें कि लोगों के जश्न में कोई खलल न पड़े इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी कर ली है। आपकी सुरक्षा के लिए तीन हजार पुलिसकर्मी जगह-जगह तैनात रहेंगे। ड्रोन और 6000 सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। जिले में दो दिन आज और कल के लिए धारा 163 लागू की गई है। सेक्टर 18 में वाहनों के जाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अगर आप निजी वाहन से निकलते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

नशे में टुन्न हुए तो पुलिस…

न्यू ईयर की पार्टी का सेलिब्रेशन शराब के साथ करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, अगर जश्न मनाने के दौरान आप शराब का सेवन ज्यादा कर लेते हैं और घर जाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पुलिस कैब बुक करके आपको घर भेजने का काम करेगी। जिले में पार्टी के लिए अब तक 790 ओकेजनल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर शहर के प्रमुख बाजारों, मॉल, सेक्टर-18 और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम स्थलों के बाहर वेरिफाइड कैब और ऑटो मिलेंगे।

महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की टीम मॉल और बाजारों में तैनात रहेगी, और देर रात कार्यक्रमों से लौटने वाली महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस उनके घर तक सुरक्षित छोड़ेगी। अपर पुलिस आयुक्त कानून व व्यवस्था, राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। दोनों दिन ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा, मॉल, पब और रेस्तरां में लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क पर पुलिस तैनात रहेगी, और महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।

