क्रिकेटर ने AAP नेता को दिखा दी औकात! पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद किया बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में मिली रकम शहीदों के परिवारों को दान की।
Surya Kumar Yadav: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने जहां शानदार जीत दर्ज की, वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक घोषणा कर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह घोषणा आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की उस चुनौती से भी जोड़कर देखी जा रही है, जो उन्होंने दुबई में हुए मैच के दौरान सूर्य कुमार को दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बयान पर खूब बवाल मचा था।
सोशल मीडिया पर लोग उनकी भाषा और लहजे की आलोचना कर रहे थे। लोगों का कहना था कि राजनीतिक लाभ के लिए क्रिकेटरों को घसीटना उचित नहीं है। अब क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट की पूरी मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान करने का फैसला किया है। सूर्य कुमार का यह कदम सोशल मीडिया पर जमकर सराहा जा रहा है। लोग इसे न सिर्फ उनकी देशभक्ति मान रहे हैं बल्कि इसे आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज की चुनौती से भी जोड़कर देख रहे हैं।
दरअसल, दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। जीत के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा “मैंने इस टूर्नामेंट में अपनी मैच फीस को आर्म्ड फोर्सेस और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। हमारी भावनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद।” उनके इस फैसले के बाद प्रशंसक और कई दिग्गज खिलाड़ी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई है और लोग कह रहे हैं कि कप्तान ने केवल मैदान पर ही नहीं, मैदान के बाहर भी असली जीत दर्ज की है।
यह मामला 15 सितंबर से जुड़ा है, जब 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया था। उनका कहना था कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव को सीधी चुनौती दी थी। भारद्वाज ने कहा था “अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका सूर्य कुमार यादव… यदि तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं कि जितना पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया, विज्ञापन से कमाया और क्रिकेट के धंधे से कमाया है, सब शहीदों की विधवाओं को दे दो। तभी हम मानेंगे कि तुमने सच में डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी। फर्जी में बोलते हैं, डेडिकेट कर दिया।”
अब जब सूर्य कुमार यादव ने मैच फीस दान करने का ऐलान किया है, तो इसे भारद्वाज की चुनौती का जवाब भी माना जा रहा है। हालांकि, कप्तान ने अपने संदेश में कहीं भी भारद्वाज या विवाद का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधे-सीधे सेना और पीड़ित परिवारों को समर्पण की बात कही। फिर भी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह कदम भारद्वाज के ‘औकात’ वाले बयान का सटीक जवाब है। दूसरी ओर, आप समर्थकों का तर्क है कि खिलाड़ी का यह फैसला उनकी अपील का असर है।
दरअसल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बढ़ी थी। वहीं इसको लेकर राजनीतिक पारा भी हाई था। इसी बीच दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। आप नेताओं का कहना था कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, इसलिए उससे खेल संबंध खत्म करने चाहिए। इस दौरान पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को ‘औकात’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए चुनौती दी थी कि अगर सच में उनका समर्पण सच्चा है, तो कमाई शहीदों के परिवारों को दान करें।
भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों को दान करने का ऐलान किया। इस फैसले को करोड़ों भारतीयों ने सलाम किया और इसे भारद्वाज की चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह मैदान पर बल्ले से पाकिस्तान को हराने वाले सूर्य कुमार यादव ने मैदान के बाहर अपने फैसले से देशवासियों का दिल भी जीत लिया है।
