क्रिकेटर ने AAP नेता को दिखा दी औकात! पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद किया बड़ा ऐलान

यह मामला 15 सितंबर से जुड़ा है, जब 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया था। उनका कहना था कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव को सीधी चुनौती दी थी। भारद्वाज ने कहा था “अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका सूर्य कुमार यादव… यदि तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं कि जितना पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाया, विज्ञापन से कमाया और क्रिकेट के धंधे से कमाया है, सब शहीदों की विधवाओं को दे दो। तभी हम मानेंगे कि तुमने सच में डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी। फर्जी में बोलते हैं, डेडिकेट कर दिया।”