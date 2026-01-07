मौसम की मार: आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों में अवकाश

फोटो सोर्स- पत्रिका
Holidays declared for all ICSE, CBSE, and UP Board schools IMD मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्डों के विद्यालयों में लागू होगा। जिला अधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर राहुल पवार ने आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग मौसम के खराब होने को लेकर लगातार अपडेट कर रहा है।
मौसम विभाग ने 8 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश का मौसम खराब रहेगा। घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में आज का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री रहने का अनुमान है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में संचालित सभी बोर्डों जिनमें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड व अन्य से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। घने कोहरे और अत्यधिक सर्दी के कारण यह निर्देश दिए गए हैं। जिनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया है।
