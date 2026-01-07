मौसम की मार: आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के सभी विद्यालयों में अवकाश







Holidays declared for all ICSE, CBSE, and UP Board schools IMD मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्डों के विद्यालयों में लागू होगा। जिला अधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर राहुल पवार ने आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग मौसम के खराब होने को लेकर लगातार अपडेट कर रहा है।