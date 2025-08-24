‘मैं नॉनवेज खाती हूं और मेरे भगवान भी…’: सुप्रिया सुले के बयान ने भड़काया विवाद

Supriya Sule Controversial Statement: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। एनसीपी सांसद सुले के ‘नॉन वेज खाती हूं’ वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। सुप्रिया सुले के नॉनवेज खाने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है।