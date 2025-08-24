Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘मैं नॉनवेज खाती हूं और मेरे भगवान भी…’: सुप्रिया सुले के बयान ने भड़काया विवाद

Supriya Sule Controversial Statement: एनसीपी सांसद सुले ने ​नॉन वेज पर बयान देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे नकारात्मक बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं रामकृष्ण हरि को मानती हूं। मैं पांडुरंग भगवान को मानती हूं।

मुंबई

Shaitan Prajapat

Aug 24, 2025

एनसीपी सांसद सुले (Photo-IANS)

Supriya Sule Controversial Statement: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले इन दिनों अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। एनसीपी सांसद सुले के ‘नॉन वेज खाती हूं’ वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया है। उनके बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। सुप्रिया सुले के नॉनवेज खाने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है।

फडणवीस ने दिया करारा जवाब

सुप्रिया सुले के नॉन वेज वाले बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सुले को अब वारकरी भक्त खुद जवाब देंगे। बता दें कि वारकरी सम्प्रदाय के लोग पांडुरंग की भक्ति करते हैं। ये लोग हिंसा नही करते और शाकाहारी भोजन करते हैं।

हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर दे विवादित बयान : नितेश राणे

बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी सुप्रिया सुले के बयान पर कड़ी आपति जताई है। राणे का कहना है कि सुप्रिया ताई को अगर कुछ बोलना है तो केवल हिंदू धर्म के बारे में ही क्यों? अगर उनमें हिम्मत है तो ऐसे बयान किसी और धर्म के त्योहारों को लेकर दें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर बार बार हमला बोला रहा है।

मैं नॉन वेज खाती हूं और मेरे पांडुरंग को चलता है: सुप्रिया सुले

एनसीपी सांसद सुले ने ​नॉन वेज पर बयान देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे नकारात्मक बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं रामकृष्ण हरि को मानती हूं। मैं पांडुरंग भगवान को मानती हूं। इतना हीं नहीं मैं अपने गले में तुलसी की माला नहीं पहनती। क्योंकि मैं कभी कभी नॉन वेज खा लेती हूं। सुले ने आगे कहा कि मैं उनकी तरह झूठ नहीं बोलती। मेरा नॉन वेज खाना मेरे पांडुरंग को चलता है तो आपको क्या परेशानी है।

अपने पैसे का खाते है, उधार का नहीं खाते: सुप्रिया सुले

सुले ने कहा था कि उनके माता-पिता और ससुराल वाले खाते हैं। हम लोग अपने पैसे खर्च करते है, किसी के उधार का नहीं खाते है। क्या नॉन वेज खाकर मैंने क्या पाप कर दिया। मैं सरेआम कहती हूं कि नॉनवेज खाती हूं। इसीलिए गले में तुलसी की माला नहीं पहनती। उनके बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है।

