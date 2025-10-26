सीएम पद से दे दूंगा इस्तीफा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रविवार को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वह सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। सीएम अब्दुल्ला ने यह बयान एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कही है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वे इस तरह का बयान दे चुके हैं।