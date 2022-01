IBPS Clerk prelims result: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के परिणाम जारी, यहाँ चेक करे

IBPS Clerk Prelims Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल 2021 के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। वैकेंसी के माध्यम से कुल 7858 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

IBPS Clerk Prelims Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की ओर से आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए तो वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट (IBPS Clerk Prelims Result 2021) चेक कर सकते हैं।

IBPS क्‍लर्क प्रीलिम्‍स 2021 के रिजल्ट का इंतजार पूरा हो गया है। लाखों अभ्‍यर्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार था। जिन्‍होंने तीन दिनों में अलग-अलग पालियों में परीक्षा दी थी। यह परीक्षा 12, 18 और 19 दिसंबर, 2021 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। आईबीपीएस ने 58 पदों को बढ़ाया था। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (MCQs) की हुई थी। यह कुल 100 अंकों के लिए आयोजित किया गया था।

जारी अधिसूचना के मुताबिक, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले राउंड यानी कि मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। यह परीक्षा इसी महीने या फिर अगले महीने फरवरी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखों की डिटेल्स संस्थान द्वारा जल्द ही घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, IBPS क्लर्क नतीजे से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।1. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।2. वेबसाइट की होम पेज Recruitment पर उपलब्ध पर जाएं।3. अब COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF CLERKS IN PARTICIPATING BANKS (CRP CLERKS-XI) पर क्लिक करें।4. यहां Result पर क्लिक करें।(उम्मीदवार रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।)