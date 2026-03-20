लद्दाख से छुट्टियां मना कर लौट रहे थे IIT बॉम्बे के छात्र, डिवाइडर से टकराकर पुल से गिरी कार, 3 की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी से 10 दोस्तों का समूह तीन अलग-अगल गाड़ियों में लद्दाख घूमने गया था। लंबी रोड ट्रिप के बाद सभी पुणे लौट रहे थे इसी दौरान दो गाड़ियां रास्ते में ब्रेक के लिए रुक गईं, जबकि हादसे का शिकार हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे बढ़ती रही। इसी दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास कराड़िया और बालापुरा के बीच गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार ड्राइवर को झपकी लगने के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और संतुलन खो बैठी। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह हवा में उछलते हुए सीधे फ्लाईओवर से नीचे एक सूखे नाले में जा गिरी।