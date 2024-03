ISIS में शामिल होने जा रहा था आईआईटी गुवाहाटी का छात्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्लीPublished: Mar 24, 2024 07:52:48 am Submitted by: Prashant Tiwari

IIT Guwahati student was going to join ISIS: आईआईटी-गुवाहाटी के एक छात्र को शनिवार रात असम के कामरूप जिले के हाजो के पास हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और वह आतंकवादी संगठन में शामिल होने जा रहा था।

आईआईटी-गुवाहाटी के एक छात्र को शनिवार रात असम के कामरूप जिले के हाजो के पास हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और वह आतंकवादी संगठन में शामिल होने जा रहा था। यह जानकारी पुलिस ने दी। असम के पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "आईएसआईएस के प्रति निष्ठा जताने वाले आईआईटी-गुवाहाटी के छात्र को यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

आईएसआईएस में शामिल होने की राह पर था छात्र इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसटीएफ) कल्याण कुमार पाठक ने कहा, “ईमेल प्राप्त होने के बाद हमने सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि की और जांच शुरू की... छात्र ने ईमेल लिखा और कहा कि वह आईएसआईएस में शामिल होने की राह पर था।” पाठक के अनुसार, आईआईटी-गुवाहाटी के अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया कि संबंधित छात्र "लापता" हो गया है और उसका सेल फोन बंद कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र दिल्ली के ओखला का रहने वाला है और चौथे वर्ष का छात्र है। स्थानीय लोगों की मदद से छात्र बरामद पुलिस के अनुसार, तलाशी अभियान शुरू करने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को गुवाहाटी से लगभग 30 किमी दूर हाजो इलाके में पाया गया। पाठक ने कहा, “शुरुआती पूछताछ के बाद उसे एसटीएफ कार्यालय ले जाया गया। हम ईमेल की पुष्टि कर रहे हैं।” उनके अनुसार, एक काला झंडा जो कथित तौर पर आईएसआईएस के झंडे जैसा था, छात्र के छात्रावास के कमरे में पाया गया था। ये भी पढ़ें: जन गण मन यात्रा: चुनाव में विचारधारा के साथ 'विकास' भी बन रहा मुद्दा पढ़ना जारी रखे